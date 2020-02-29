З 1 березня 2020 року українці зможуть їздити до Росії лише за закордонними паспортами.

Про це нагадали в Державній прикордонній службі України.

Відповідні зміни передбачені урядовою постановою від 18 грудня 2019 року № 1056.

При цьому, громадяни України, які раніше вибули за кордон за внутрішнім паспортом чи свідоцтвом про народження (для дітей до 16 років) зможуть повернутися в Україну за тими ж документами.

Зазначається, що такі нововведення позитивно вплинуть на якість та швидкість прикордонного контролю. Вони дадуть змогу запобігти використанню підробок внутрішніх паспортів та свідоцтв про народження з огляду на низький ступінь захисту цих документів.

Також зменшиться імовірність незаконного вивезення неповнолітніх українців за кордон, адже відсутність фото на свідоцтвах про народження не дає можливість встановити приналежність документа конкретній дитині.