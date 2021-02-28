Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.
“Ми розширюємо свободу подорожей для українців попри всі обставини. 1 березня стартують два безвізи: Гренада і заморські території Нідерландів Аруба та Кюрасао, карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба”, — повідомив міністр.
Він також нагадав, що з 1 березня для громадян України дозволений в’їзд у Грузію.
Для вʼїзду у країну потрібен негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не раніше ніж за 72 години до вʼїзду. Також на третій день перебування у Грузії доведеться пройти повторне тестування за власний кошт.
Водночас він порадив перед поїздками перевіряти умови в’їзду до країн на інтерактивній онлайн-мапі МЗС.
- Раніше президент Володимир Зеленський запровадив тимчасовий безвізовий режим для громадян Китаю, які в’їжджають в Україну з туристичною метою.