З 1 березня для громадян України почне діяти безвізовий режим з карибською острівною державою Гренада, а також із заморськими територіями у складі Нідерландів.

Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

“Ми розширюємо свободу подорожей для українців попри всі обставини. 1 березня стартують два безвізи: Гренада і заморські території Нідерландів Аруба та Кюрасао, карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба”, — повідомив міністр.

Він також нагадав, що з 1 березня для громадян України дозволений в’їзд у Грузію.

Для вʼїзду у країну потрібен негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не раніше ніж за 72 години до вʼїзду. Також на третій день перебування у Грузії доведеться пройти повторне тестування за власний кошт.

Водночас він порадив перед поїздками перевіряти умови в’їзду до країн на інтерактивній онлайн-мапі МЗС.