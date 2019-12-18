З 1 березня 2020 року громадяни України зможуть виїжджати на територію Російської Федерації тільки за закордонними паспортами.

Про це повідомила прес-служба Уряду.

Зазначається, що це стосуватиметься тільки для громадян України, що виїжджають з України на територію РФ.

“Таким чином зменшується час проходження прикордонного контролю кожного громадянина. Для перевірки даних особи відомості закордонних паспортів зчитуються спеціальними приладами“, – пояснили в Кабміні.

Водночас, при в’їзді громадян України з території РФ на територію України Державна прикордонна служба України здійснюватиме безперешкодний пропуск громадян України і за внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження.

“Рішення Уряду передбачає призупинення дії положень угод з Російською Федерацією, укладених ще до початку збройної агресії, які дозволяли перетинати кордон на підставі внутрішнього паспорта або свідоцтва про народження для осіб до 16 років“, – додали в прес-службі.