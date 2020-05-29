З понеділка, 1 червня, у метро Києва будуть вводити обмеження на вхід, щоб пасажири могли дотримуватися дистанції в підземці.

Про це в ефірі телеканалу “Україна 24” повідомила заступниця директора КП “Київський метрополітен” Наталія Макогон.

За її словами, в перший день роботи метро пасажиропотік склав 320 тисяч осіб. При цьому, з понеділка в столичній підземці очікують значне збільшення пасажиропотоку.

“Людей в метро стає більше. І ми готуємося до того, що на вихідних відкриється передмістя Києва (транспортне сполучення в області), і пасажирів буде ще більше…Відповідно, як ми наголошували, можуть бути обмеження на вхід в метро для того, щоб розтягнути пасажиропотік з можливістю дотримання соціальної дистанції”, — сказала Макогон.

Вона пояснила, що так як моніторинг ведеться в режимі реального часу, обмеження будуть вводити в разі сильного збільшення пасажиропотоку, коли дотримуватися соціальної дистанції стає складно.

Заступниця директора метро також додала, що під час обмежень станція метро може працювати на одну або дві вхідних дверей замість трьох.