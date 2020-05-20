Відповідне рішення сьогодні на засіданні прийняв Кабінет міністрів, повідомляє кореспондент #Букв.

“Постанова пропонується в повній відповідності з законом, прийнятим і підписаним президентом України з тим, щоб запустити автоматичну фото- і відеофіксацію з 1 числа наступного місяця”, – сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Зокрема, на першому етапі запрацюють 17 станцій автофіксації.

“Спочатку це буде 17 пунктів, потім порядку 40, всього по країні ми плануємо, щоб таких пунктів було порядку семи сотень. Відповідний графік, адреси, порядок після прийняття цієї постанови зможемо оприлюднити”, – додав міністр.