П’ятий президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко заявив, що з 1-го червня встановлені ціни на газ для населення будуть рекордними за всю історію існування незалежної України.

Про це Петро Порошенко заявив під час погоджувальної ради.

За його словами, Уряд повинен збільшити зарплати, пенсії та субсидії, оскільки в країні суттєво здорожчали продукти харчування та продовжують зростати тарифи.

“…Із завтрашнього дня встановлені ціни на газ для населення будуть рекордними за всю історію існування незалежної України. Тарифи з урахуванням ПДВ і транспортування будуть становити від 9 до 14 тис. грн за тисячу кубометрів. 500 доларів за тисячу кубометрів. Хіба зросла зарплата, хіба зросли пенсії? А може, субсидіями хтось компенсував різке погіршення рівня життя людей? Ні”, – констатував Порошенко.

П’ятий президент вказав на те, що на сьогодні в порядку денному ми не бачимо змін до бюджету щодо збільшення виплати субсидій.

Петро Порошенко нагадав, що нинішній уряд з 1 січня 2021 року “вперше з 2017 року скасував пільговий тариф на електроенергію для населення”.

Нагадаємо, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков запропонував під час години запитань до Уряду заслухати питання тарифів та підготовки до нового опалювального сезону.

Нагадаємо, що з 1 травня 2021 року українські споживачі газу були переведені на річні тарифи. Усі газопостачальні компанії повинні оприлюднити свої річні тарифи.