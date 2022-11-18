Туреччина попередила світових вантажовідправників нафти, що з 1 грудня, для проходження проток Босфор та Дарданелли, їм необхідно буде довести, що вони застраховані. Такі нововведення можуть обмежити потоки російської сирої нафти.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нове правило почне діяти 1 грудня, за кілька днів до того, як Європейський Союз і Велика Британія запровадять додаткові обмеження на торгівлю з Росією, що значно ускладнить страхування танкерів, які перевозять нафту.

Оскільки страхування покриває все: від розливів нафти до зіткнень, Туреччина фактично прагне захистити свої води, але це може вплинути на потік мільйонів барелів російської сирої нафти, що експортується.

Кораблі, які перевозять нафту водним шляхом і сусідньою протокою Дарданелли, повинні будуть надати лист від свого страховика про те, що покриття ймовірних збитків буде надано для конкретного рейсу судна та вантажу, йдеться в циркулярі Міністерства транспорту Туреччини.

Директор турецької установи, що регулює морські перевезення, підтвердив лист і сказав, що мотивом його було дотримання санкцій ЄС, хоча Туреччина не є їх частиною.

Він додав, що цей крок може вплинути на російські танкери, якщо їм буде важко отримати необхідний захист і страхування відшкодування, яке покриває власників від зобов’язань, таких як розливи нафти. За його словами, такий крок має підвищити безпеку на морі вздовж турецьких проток.

5 грудня почнуть діяти нові санкції ЄС та Великої Британії щодо російської нафти, що різко вплине на доступність галузевого стандарту страхування.

Відповідно до санкцій ЄС і Великої Британії, судна все ще зможуть отримати галузеве стандартне покриття за умови, що нафта, яку перевозять, придбана за певною ціною. Варто додати, що на даний час ціна ще не встановлена.

Якщо кораблі пливуть через протоки без страхування, водному шляху може бути завдано значної шкоди, а рух суден може зупинитися, якщо незастраховане судно зазнає аварії, йдеться в циркулярі. Тому лист із гарантією страхового покриття вважається розв’язанням цієї проблеми.

Росія відвантажувала майже 650 000 барелів власної нафти прямо зі свого чорноморського порту Новоросійськ за останні шість місяців, як показують програми завантаження, складені Bloomberg. У сусідній російський порт експортувався майже 1,3 мільйона барелів вантажу з Казахстану на день.