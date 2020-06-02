З 1 липня столичний транспорт остаточно переходить на е-квиток

Про це повідомила пресслужба київського метрополітену.
Зазначається, що сплатити за проїзд у громадському транспорті можна буде за допомогою:
• KyivSmartCard;
• карткою метро (до 31 березня 2021 року);
• безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи (на жовтих турнікетах у метро);
• а також мобільних додатків: Google Pay, Apple Pay, KyivSmartСard;
• разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).
- Раніше в Київському метрополітені повідомляли, що 75 % пасажирів вже відмовилися від використання жетонів на користь електронних або проїзних квитків.