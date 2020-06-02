З 1 липня столичний транспорт остаточно переходить на е-квиток

З 1 липня нинішнього року столичний громадський транспорт остаточно переходить на електронний квиток.

Про це повідомила пресслужба київського метрополітену.

Зазначається, що сплатити за проїзд у громадському транспорті можна буде за допомогою:

• KyivSmartCard;

• карткою метро (до 31 березня 2021 року);

• безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи (на жовтих турнікетах у метро);

• а також мобільних додатків: Google Pay, Apple Pay, KyivSmartСard;

• разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).