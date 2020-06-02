Covid-19 Україна

оновлено 02.06.2020 о 14:01

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З 1 липня столичний транспорт остаточно переходить на е-квиток

З 1 липня нинішнього року столичний громадський транспорт остаточно переходить на електронний квиток.

Вівторок, 2 червня 2020, 13:37

Про це повідомила пресслужба київського метрополітену.

Зазначається, що сплатити за проїзд у громадському транспорті можна буде за допомогою:

• KyivSmartCard;

• карткою метро (до 31 березня 2021 року);

• безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи (на жовтих турнікетах у метро);

• а також мобільних додатків: Google Pay, Apple Pay, KyivSmartСard;

• разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).

  • Раніше в Київському метрополітені повідомляли, що 75 % пасажирів вже відмовилися від використання жетонів на користь електронних або проїзних квитків.
Теги: громадський транспорт, електронний квиток, Київ, метро

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