З 1 липня 2021 року влада Таїланду відкриє Пхукет для туристів, які пройшли вакцинацію проти коронавірусу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на міністра туризму і спорту королівства Піпата Ратчакітпракана.

Він зазначив, що комісія з економічних питань під головуванням глави уряду країни Прают Чан-Очі схвалила пропозицію прищепити мінімум 70% жителів острова до відновлення туристичного потоку на Пхукет.

Очікується, що Пхукет стане тестовим майданчиком такої моделі, перш ніж туристів почнуть приймати інші ключові точки, включаючи Самуї.

Це означає, що Пхукет відкриється на три місяці раніше, ніж інша частина країни, яка, як очікується, прийме повністю щеплених туристів тільки в жовтні. Жителі Пхукета також матимуть пріоритет в вакцинації: очікується, що до відкриття будуть введені понад 930 000 доз вакцини.

За словами президента туристичної асоціації острова Бхуммікітті Руктаенгама, якнайшвидше відкриття потенційно може залучити більше 30 мільярдів бат (963 мільйона доларів) в економіку.

Незважаючи на спалах інфекцій на початку цього року, Таїланд в значній мірі стримав пандемію: за весь час від коронавірусу загинуло 92 людини, загалом було зареєстровано 28 577 випадків захворювання. Що спонукало уряд з квітня скоротити обов’язковий карантин до семи днів.