З 1 липня в Україні стартує бета-тест COVID-сертифікатів: відкрито реєстрацію

Про це повідомив віцепрем’єр, очільник Мінцифри Михайло Федоров.
У вівторок, 29 червня, розпочалася реєстрація на бета-тестування COVID-сертифікатів. Взяти участь у тестуванні можуть українці, що отримали 2 дози щеплення вакциною проти COVID-19 на території України.
“Бета-тест стартує 1 липня. Усі тестувальники отримають доступ упродовж 48 годин”, — зазначив Федоров.
За словами віцепрем’єра, це буде документ, що підтверджуватиме статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країн.
“Працюватиме, як і будь-який інший документ у “Дії”, — його дійсність можна буде перевірити через QR-код”, — додав Федоров.
Раніше в Україні з’явилася можливість отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.
- У вівторок, 1 червня, сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Повномасштабний запуск цієї програми у всьому блоці планують з 1 липня.
- В МОЗ запевняли, що невдовзі Україна запустить міжнародні сертифікати вакцинації і ці документи визнаватимуть у Європейському Союзі.
- Вже сьогодні у громадян Індії, яких вакцинували проти коронавірусу препаратом Covishield, виникають проблеми із поїздками до Європейського Союзу. Ця вакцина не схвалена в ЄС, але схвалена ВООЗ. Її використовують в Україні.