З 1 липня в Україні стартує бета-тест COVID-сертифікатів: відкрито реєстрацію

Про це повідомив віцепрем’єр, очільник Мінцифри Михайло Федоров.

У вівторок, 29 червня, розпочалася реєстрація на бета-тестування COVID-сертифікатів. Взяти участь у тестуванні можуть українці, що отримали 2 дози щеплення вакциною проти COVID-19 на території України.

“Бета-тест стартує 1 липня. Усі тестувальники отримають доступ упродовж 48 годин”, — зазначив Федоров.

За словами віцепрем’єра, це буде документ, що підтверджуватиме статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країн.

“Працюватиме, як і будь-який інший документ у “Дії”, — його дійсність можна буде перевірити через QR-код”, — додав Федоров.