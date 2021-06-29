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З 1 липня в Україні стартує бета-тест COVID-сертифікатів: відкрито реєстрацію

Міністерство цифрової трансформації України починає реєстрацію на бета-тест COVID-сертифікатів через додаток електронних державних послуг "Дія".

Вівторок, 29 червня 2021, 21:02

Про це повідомив віцепрем’єр, очільник Мінцифри Михайло Федоров.

У вівторок, 29 червня, розпочалася реєстрація на бета-тестування COVID-сертифікатів. Взяти участь у тестуванні можуть українці, що отримали 2 дози щеплення вакциною проти  COVID-19 на території України.

“Бета-тест стартує 1 липня. Усі тестувальники отримають доступ упродовж 48 годин”, — зазначив Федоров.

За словами віцепрем’єра, це буде документ, що підтверджуватиме статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країн.

“Працюватиме, як і будь-який інший документ у “Дії”, — його дійсність можна буде перевірити через QR-код”, — додав Федоров.

Раніше в Україні з’явилася можливість отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

  • У вівторок, 1 червня, сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Повномасштабний запуск цієї програми у всьому блоці планують з 1 липня.
  • В МОЗ запевняли, що невдовзі Україна запустить міжнародні сертифікати вакцинації і ці документи визнаватимуть у Європейському Союзі.
  • Вже сьогодні у громадян Індії, яких вакцинували проти коронавірусу препаратом Covishield, виникають проблеми із поїздками до Європейського Союзу. Ця вакцина не схвалена в ЄС, але схвалена ВООЗ. Її використовують в Україні.
Теги: Дія, COVID-19, Дія, Михайло Федоров, Мінцифри, сертифікат вакцинації

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