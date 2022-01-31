З 1 лютого 2022 року вступає в дію рішення уряду про мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети.

Відповідне рішення опубліковане на сайті Міністерства економіки України.

Пресслужба Мінекономіки повідомляє, що відповідне рішення дозволить зменшити об’єм обігу поліетиленових пакетів. Відповідно, це повинно покращити екологічну ситуацію в Україні.

Перший заступник Міністра економіки України Денис Кудін стверджує, що щороку кожен українець використовує принаймні 500 поліетиленових пакетів. Після цього пакети більш ніж століття розкладаються та забруднюють довкілля.

Кудін переконаний, що підвищення цін на пакети стимулюватиме українців до екологічнішого способу життя. Зокрема, до використання екологічних торбинок. Він також нагадав про шкідливий вплив на людський організм мікропластику – зі зменшенням об’єму використаного пластику вдасться розв’язати і цю проблему.

Якими будуть ціни на пакети з 1 лютого?

2 гривні коштуватиме пакет без ручок і бокових складок;

2 гривні 50 копійок коштуватиме пакет без ручок, але з боковими складками, або ж пакет з ручками, проте без бокових складок;

3 гривні становитиме вартість пакета з ручками і боковими складками.

Разом з тим, ці вимоги до 1 січня 2023 року не будуть поширюватися на біорозкладні та надтонкі пластикові пакети, які призначаються для пакування та транспортування свіжої риби, м’яса, сипучих продуктів, льоду та використовуються як первинна упаковка.