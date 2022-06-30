Про це повідомляє пресслужба візового центра VFS Global.
Причиною такого рішення у візовому центрі назвали те, що “цього літа посольство Бельгії зіткнулося зі скороченням можливостей розглядати візові заяви”.
“Через обставини, які не залежать від нього, цього літа посольство Бельгії зіткнулося зі скороченням можливостей розглядати візові заяви”, — йдеться в заяві.
Проте, Бельгія прийматиме заяви росіян на студентські та робочі візи, а також візи для возз’єднання сім’ї, якщо всі вони планують прибути до країни до 31 серпня.
Це означає, що заяви на отримання короткострокової візи, тобто для перебування менше 90 днів, VFS не прийматимуть після 1 липня. Цей тимчасовий захід скасують, “щойно посольство відновить здатність розглядати всі візові заяви без винятку”. Про дату скасування цього заходу оголосять згодом.
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