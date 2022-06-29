21 червня депутати Верховної Ради ухвалили законопроєкт №7418, котрий передбачає повернення мита й оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто вже з 1 липня 2022 року.

Про це повідомляють #Букви.

У пояснювальній записці йшлося, що багато хто зловживає “нульовою” ставкою та оформлюють у такий спосіб автомобілі преміумкласу вартістю понад 1 мільйон гривень.

Так, за час дії закону в Україну без сплати мита й акцизу ввезли близько 119 тисяч авто, через це бюджет недоотримав 13 млрд грн.

В уряді очікують, що повернення мита дозволить щомісяця поповнювати бюджет на 3,5 мільярда гривень. Нові правила діятимуть вже з 1 липня.

За новим законом, розмитнення вживаних автомобілів з великим пробігом буде дешевшим. Чим старший автомобіль, тим в меншу суму вартуватиме розмитнення.

Як і раніше, ввезення авто класу Євро-2 і вище буде дозволено. Натомість сертифікація стане добровільною.

Водночас безоплатним залишиться розмитнення електромобілів.

Довідка. У березні парламент звільнив від мита транспортні засоби, які ввозяться громадянами, аби пришвидшити перетин кордону автомобілями на іноземній реєстрації, що їх ввозили для потреб ЗСУ.