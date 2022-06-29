Про це повідомляють #Букви.
У пояснювальній записці йшлося, що багато хто зловживає “нульовою” ставкою та оформлюють у такий спосіб автомобілі преміумкласу вартістю понад 1 мільйон гривень.
Так, за час дії закону в Україну без сплати мита й акцизу ввезли близько 119 тисяч авто, через це бюджет недоотримав 13 млрд грн.
В уряді очікують, що повернення мита дозволить щомісяця поповнювати бюджет на 3,5 мільярда гривень. Нові правила діятимуть вже з 1 липня.
За новим законом, розмитнення вживаних автомобілів з великим пробігом буде дешевшим. Чим старший автомобіль, тим в меншу суму вартуватиме розмитнення.
Як і раніше, ввезення авто класу Євро-2 і вище буде дозволено. Натомість сертифікація стане добровільною.
Водночас безоплатним залишиться розмитнення електромобілів.
Довідка. У березні парламент звільнив від мита транспортні засоби, які ввозяться громадянами, аби пришвидшити перетин кордону автомобілями на іноземній реєстрації, що їх ввозили для потреб ЗСУ.
- Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7418 одразу у двох читаннях, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари, а з 1 липня — на розмитнення автомобілів. За нього проголосували 234 народних депутати.
- Рада ЄС ухвалила постанову, яка дозволяє тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торговельні поступки щодо українських товарів.
- Також Європейський парламент ухвалив рішення щодо скасування на один рік мита на весь український експорт. Це зроблено для того, щоб економіка України залишалася стійкою та конкурентоспроможною.
- Сполучені Штати на рік скасовують мита на імпорт української сталі задля підтримання економіки країни.
- Після візиту в Київську область прем’єра Канади Джастіна Трюдо країна скасувала всі мита для українських товарів. Рішення ухвалили на рік у межах економічної допомоги.