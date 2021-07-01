Про це поінформували в пресслужбі Міністерства соціальної політики України.

Так, із 1 липня 2021 року в зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 769 грн до 1 854 грн зростуть:

• мінімальна пенсія з 1 769 грн до 1 854 грн (тобто підвищення складе 85 гривень);

• надбавки до пенсій за понаднормовий страховий стаж, підвищення, щомісячна державна адресна допомога до пенсії учасникам та інвалідам війни, пенсії за особливі заслуги.

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, тощо) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність (тобто з 1 липня він становитиме 18 540 гривень).

Крім того, з 1 липня буде встановлено підвищення у розмірі 100 гривень до страхової пенсії, призначеної в 2019-2020 роках (яка з 2019 року не перераховувалася).

“Підвищення пенсій з 1 липня стосуватиметься понад 5 млн пенсіонерів”, – уточнили в міністерстві.

Як повідомляли в Пенсійному фонді України, станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалось 11,1 млн пенсіонерів (з них 2,7 млн осіб – працюючі пенсіонери). Відтак, підвищення з 1 липня стосуватиметься майже половини українських пенсіонерів.

Водночас підвищення пенсій на 400 гривень для людей за 75 років перенесли з 1 липня на 1 жовтня 2021 року.

Так, з 1 жовтня 2021 року буде встановлена щомісячна доплата до пенсії до 400 грн для пенсіонерів віком 75 – 80 років. При цьому мінімальна пенсійна виплата для них буде встановлена у розмірі 2 500 грн за наявності страхового стажу 20/25 років і більше.

Підвищення пенсій з 1 жовтня стосуватиметься майже 1 млн пенсіонерів.

А з 1 грудня цього року у зв’язку із зростанням мінімальної заробітної плати підвищиться мінімальна пенсія за віком для пенсіонерів віком від 65 років (за наявності у них страхового стажу 30/35 років) з 2 400 до 2 600 грн.