Про це повідомляють на сайті КМДА.
“Рішення про віднесення міста чи регіону до червоної зони ухвалює Державна комісія з надзвичайних ситуацій”, – заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.
Так, з 1 листопада в Києві заборонено:
- перевезення пасажирів громадським транспортом, зокрема метрополітеном (крім осіб до 18 років), без негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або жовтого чи зеленого COVID-сертифіката; або документа про одужання;
- перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, автобусами та маршрутними таксі у більшій кількості, ніж передбачено технічною характеристикою транспортного засобу;
- відвідування ТРЦ особами, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих, які мають негативний ПЛР-тест на COVID-19 або експрес-тест на визначення антигена строком дії 72 години; або зелений COVID-сертифікат; або документ про одужання.
Заклади освіти столиці з 1 листопада переходять на дистанційний режим.
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Дитячі садки можуть працювати за умови, якщо усі працівники мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.
Також заборонено:
- перебування без масок у медзакладах та закладах освіти; у підземних переходах; на зупинках громадського транспорту та на інших територіях загального користування;
- роботу закладів громадського харчування, крім доставлення та замовлень навинос;
- діяльність хостелів (дозволено за умови наявності у всіх клієнтів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або зеленого COVID-сертифіката; або документа про одужання);
- відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту (дозволено за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або зеленого COVID-сертифіката; або документа про одужання);
- приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, крім спортсменів національних збірних команд України та їхніх тренерів (дозволено за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або зеленого COVID-сертифіката; або документа про одужання);
- проведення всіх масових заходів, крім офіційних спортивних заходів без глядачів, заходів з атестації та оцінювання якості освіти (дозволено за умови наявності у відвідувачів та робітників закладів негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або зеленого COVID-сертифіката; або документа про одужання);
- проведення медзакладами планових госпіталізацій, крім низки невідкладних та термінових випадків.