З 1 листопада Київ запроваджує суворі карантинні обмеження, оскільки за критеріями столиця досягла показників червоної зони.

Про це повідомляють на сайті КМДА.

“Рішення про віднесення міста чи регіону до червоної зони ухвалює Державна комісія з надзвичайних ситуацій”, – заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

Так, з 1 листопада в Києві заборонено:

перевезення пасажирів громадським транспортом, зокрема метрополітеном (крім осіб до 18 років), без негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або жовтого чи зеленого COVID-сертифіката; або документа про одужання;

перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, автобусами та маршрутними таксі у більшій кількості, ніж передбачено технічною характеристикою транспортного засобу;

відвідування ТРЦ особами, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих, які мають негативний ПЛР-тест на COVID-19 або експрес-тест на визначення антигена строком дії 72 години; або зелений COVID-сертифікат; або документ про одужання.

Заклади освіти столиці з 1 листопада переходять на дистанційний режим.

Дитячі садки можуть працювати за умови, якщо усі працівники мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Також заборонено: