Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що планує з1 листопада посилити карантинні заходи через невтішну динаміку збільшення кількості хворих на коронавірус.

Деталями міський голова поділився в етері “24 каналу”.

Він наголосив, що ситуація із COVID-19 у місті контрольована. Але попри це, кількість хворих зростає. Відтак, з 1 листопада, у Львові посилять карантинні обмеження. Зокрема, у заклади громадського харчування пускатимуть лише з паспортом вакцинації проти коронавірусу або негативним ПЛР-тестом.

“Ми ухвалили внутрішнє рішення на Комісії з надзвичайних ситуацій, що з 1 листопада обов’язково треба буде показувати сертифікат вакцинації чи негативний ПЛР-тест, зокрема відвідувачам закладів громадського харчування”, — повідомив Андрій Садовий.

Наразі сертифікати вакцинації перевіряє поліція. Крім цього проводять розмови з власниками та підприємцями.

“Ми говоримо із власниками, щоб вони відповідально ставились до бізнесу. Щоб бажання наживи не домінувало, коли йдеться про здоров’я і безпеку”, – наголосив Садовий.