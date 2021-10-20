Деталями міський голова поділився в етері “24 каналу”.
Він наголосив, що ситуація із COVID-19 у місті контрольована. Але попри це, кількість хворих зростає. Відтак, з 1 листопада, у Львові посилять карантинні обмеження. Зокрема, у заклади громадського харчування пускатимуть лише з паспортом вакцинації проти коронавірусу або негативним ПЛР-тестом.
“Ми ухвалили внутрішнє рішення на Комісії з надзвичайних ситуацій, що з 1 листопада обов’язково треба буде показувати сертифікат вакцинації чи негативний ПЛР-тест, зокрема відвідувачам закладів громадського харчування”, — повідомив Андрій Садовий.
Наразі сертифікати вакцинації перевіряє поліція. Крім цього проводять розмови з власниками та підприємцями.
“Ми говоримо із власниками, щоб вони відповідально ставились до бізнесу. Щоб бажання наживи не домінувало, коли йдеться про здоров’я і безпеку”, – наголосив Садовий.
- Нагадаємо,що кілька областей України вже потрапили до червоної зони карантину. Масові заходи, робота кіно і театрів, музеїв, ТРЦ, закладів харчування, ринків тощо у червоній зоні можливі тільки в разі, якщо всі учасники або відвідувачі щеплені та мають COVID-сертифікати. #Букви розповіли, коли і як в Україні перевірятимуть ці сертифікати.