Почати весну драйвово зі СпортКрафт Геймз Онлайн. Битва з Тінню: понад 700 дітей та підлітків з усієї України кинули виклик власним фізичним силам. З 1 по 22 березня відбулася всеукраїнська онлайн-гра СпортКрафт Геймз Онлайн.

Битва з Тінню, яка долучила молодь та їх родини до спорту та активного способу життя. Загалом проєкт об’єднав любителів активно проводити час від Щастя до Івано-Франківська, від Житомира до Одеси — з понад 150 населених пунктів України!

Організували онлайн-гру компанія Run Ukraine спільно з Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, Українською федерацією учнівського спорту та Спортивною студентською спілкою України.

“Ми у Run Ukraine щиро раді, що СпорКрафт Геймз Онлайн. Битва з Тінню користується популярністю: молоді подобається займатися спортом — самій, з батьками, сестрами з однокласниками. Цей проєкт показує, що заняття спортом – це весело, драйвово, цікаво. Ми пишаємось, що популяризуємо спорт на юну аудиторію і разом так активно вийшли з зимової сплячки!” — коментує директорка Run Ukraine з маркетингу та комунікацій Вікторія Веремієнко.

“Вітаю усіх учасників СпортКрафт Геймз Онлайн. Битва з Тінню! Ви величезні молодці, адже пройшли тритижневий спортивний марафон і довели у першу чергу собі, що бути активним це цікаво і зовсім не складно. Хотів би подякувати батькам учасників, які підтримали своїх діток і на рівні з ними виконували усі завдання”, — зазначив голова Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Вадим Стеценко.

Біля 500 найбільш наполегливих три тижні виконували завдання із спеціально розробленої програми і тепер отримають медалі фінішерів СпортКрафт Геймз Онлайн. Битва з Тінню.

Цього року в межах гри передбачалося три формати:

Гра для дітей — для дітей віком від 6 до 16 років;

Гра для підлітків — для юних спортсменів віком від 17 до 21 року;

Сімейна гра — для виконання вправ у парі.

“Залучати, а не заставляти — вважаємо, це найголовніше в процесі знайомства дітей зі спортом та здоровим способом життя. СпортКрафт Геймз Онлайн. Битва з Тінню — це сучасна ініціатива, яка є прикладом такого захоплюючого змагання, в якому діти із задоволенням беруть участь. Вони виконували вправи вранці, коли поспішали в школу, а також на вихідних, відклавши смартфони. Обов’язково будемо брати участь і надалі!” — коментують у родині Кошеленків, де всі члени брали участь у СпортКрафт Геймз Онлайн. Битва з Тінню.