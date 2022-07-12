Вже з серпня українці зможуть придбати антибіотики лише, якщо матимуть електронний рецепт.

Про це повідомив Голова Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

З 1 серпня до кінця року триватиме перехідний період запровадження електронного рецепта на антибіотики.

За даними МОЗ, кожен другий українець купує антибіотики без призначення лікаря. Іноді це призводить до важких наслідків для здоров’я, серед яких – формування стійкості організму людини до лікування антибіотиками.

Один зі способів боротьби з безконтрольним вживанням препаратів, які мають сильну дію – введення електронного рецепта. Це дозволить відстежувати дані про призначення, обсяги використання антибіотиків та зменшити випадки самолікування.

Нововведення почне працювати у межах перехідного періоду в медичних закладах, що працюють з електронною системою охорони здоровʼя (ЕСОЗ). Якщо заклад охорони здоровʼя, до якого звертається пацієнт, не підключений до ЕСОЗ, лікар має виписати паперовий рецепт.

Електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Проте необхідною умовою є реєстрація в електронній системі охорони здоров’я.

Кожен пацієнт може це зробити, уклавши декларацію з сімейним лікарем або зареєструвавшись у системі в будь-якого іншого лікаря.

Як отримати антибіотики у перехідний період?

Необхідно звернутись до свого сімейного лікаря або до будь-якого іншого у медичному закладі. Потім отримати електронний рецепт на потрібну речовину та забрати ліки в аптеці;

Пацієнт обов’язково має бути зареєстрований в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Якщо ви не зареєстровані, то зробити це також можна у лікаря;

Винятковими є медичні заклади, які знаходяться на лінії фронту, у зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях України. У таких лікарнях буде виписуватися паперовий рецепт на антибіотики.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни планують працевлаштувати 62 лікарів. Зокрема, шукають терапевтів. Також росіяни хочуть працевлаштувати майже стільки ж санітарок та медсестер. Середня заробітна плата лікаря – близько 7,5 тис. гривень на місяць. Проте обіцяють додатковий гуманітарний пакет та неповну зайнятість.