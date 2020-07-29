Про це розповів сьогодні на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.
За його словами, МОЗ буде використовувати такі ж методи, які застосовуються в країнах Євросоюзу.
Так, згідно з постановою Уряду, державою з широким розповсюдженням COVID-19 є та, де спостерігається одна із наступних ознак:
• кількість нових випадків реєстрації коронавірусу на 100 тис. населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні;
• приріст нових випадків реєстрації COVID-19 в державі за останні 14 днів в порівнянні з попередніми 14 днями становить понад 30 %.
“Ми змінюємо показники. Якщо сьогодні ми вимірюємо кількість активних хворих у тій чи іншій країні, то з 1 серпня це буде так само, як це відбувається в країнах Європи. Тобто будуть два показники, при перевищенні яких країна буде віднесена до “червоної зони. Перш за все, це показник, якщо приріст хворих у країні за останні 14 днів перевищує такий приріст на території України. Другий показник – якщо відсоток (хворих) в країні за останні 14 днів в порівнянні з минулими 14 днями, якщо він буде перевищувати 30 %”, – зазначив Степанов.
Він уточнив, що перелік держав з “червоної” і “зеленої” зон буде переглядатися кожні сім днів.
“За цими двома показниками ми будемо вимірювати – і раз на 7 днів складати перелік країн (“червоної” і “зеленої зони” – ред.), щоб більш прогнозованим і зрозумілішим був для наших громадян перетин кордону. Наголошую, що вся ця інформація є на сайті Міністерства охорони здоров’я. Тому якщо ви плануєте подорож, подивіться цю інформацію”, – заявив Степанов.
(На відео – з 16:30)
Варто зазначити, що до 1 серпня до країн “червоної зони” в МОЗ відносять ті, де кількість активних хворих COVID-19 становить 55 і більше осіб на 100 тисяч населення.
- Напередодні повідомлялося, що МОЗ оновило список країн, по прибутті з яких слід проходити обсервацію або тестуватися на COVID-19. До нього увійшли популярні серед українських туристів Албанія та Болгарія.
- Раніше на сайті Кабінету Міністрів України було оприлюднено постанову про продовження адаптивного карантину, введеного в нашій країні у зв’язку зі спалахом коронавірусу, до 31 серпня. Так, з 1 серпня, залежно від епідемічної ситуації в регіонах України, буде встановлено “зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу COVID-19.