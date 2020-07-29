Міністерство охорони здоров'я України змінює критерії для визначення країн, які входять до "червоної зони". З 1 серпня список таких країн буде визначатися за двома показниками.

Про це розповів сьогодні на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.

За його словами, МОЗ буде використовувати такі ж методи, які застосовуються в країнах Євросоюзу.

Так, згідно з постановою Уряду, державою з широким розповсюдженням COVID-19 є та, де спостерігається одна із наступних ознак:

• кількість нових випадків реєстрації коронавірусу на 100 тис. населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні;

• приріст нових випадків реєстрації COVID-19 в державі за останні 14 днів в порівнянні з попередніми 14 днями становить понад 30 %.

“Ми змінюємо показники. Якщо сьогодні ми вимірюємо кількість активних хворих у тій чи іншій країні, то з 1 серпня це буде так само, як це відбувається в країнах Європи. Тобто будуть два показники, при перевищенні яких країна буде віднесена до “червоної зони. Перш за все, це показник, якщо приріст хворих у країні за останні 14 днів перевищує такий приріст на території України. Другий показник – якщо відсоток (хворих) в країні за останні 14 днів в порівнянні з минулими 14 днями, якщо він буде перевищувати 30 %”, – зазначив Степанов.

Він уточнив, що перелік держав з “червоної” і “зеленої” зон буде переглядатися кожні сім днів.

“За цими двома показниками ми будемо вимірювати – і раз на 7 днів складати перелік країн (“червоної” і “зеленої зони” – ред.), щоб більш прогнозованим і зрозумілішим був для наших громадян перетин кордону. Наголошую, що вся ця інформація є на сайті Міністерства охорони здоров’я. Тому якщо ви плануєте подорож, подивіться цю інформацію”, – заявив Степанов.

(На відео – з 16:30)

Варто зазначити, що до 1 серпня до країн “червоної зони” в МОЗ відносять ті, де кількість активних хворих COVID-19 становить 55 і більше осіб на 100 тисяч населення.