У 2022 році реформа шкільного харчування має запрацювати на повну силу. 75% продуктів у їдальнях повинні бути рослинного походження. Обмежать кількість солі, цукру, жирів у стравах. У буфетах буде заборонено продавати продукти з високим вмістом цукру та консервантів.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Оновлене меню для шкільних їдалень включає в себе 160 страв. У ньому збільшено кількість споживання молока, кисломолочних продуктів, м’яса, риби, свіжих овочів і фруктів.

Усі шкільні заклади з 1 січня 2022 року зобов’язані:

зменшити кількість цукру у 2-2,5 рази – до 7,5 г на один прийом їжі;

збільшити кількість фруктів до 100 г на один прийом їжі;

зменшити кількість хліба на 1 прийом їжі з 60-80 г до 30-50 г;

збільшити кількість м’яса птиці;

збільшити кількість молочних продуктів при формуванні меню.

Згідно з вимогами, приблизно 75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження: овочі, салати, злакові, фрукти та ягоди. Перевага має надаватися цільнозерновим хлібобулочним виробам із високим вмістом клітковини з додаванням висівок, насіння. М’ясні страви (очищені від волокон курку, індичку, нежирну свинину, телятину) повинні комбінувати з овочевими гарнірами чи салатами.

Сніданок, обід та вечеря мають містити по одній порції зернових продуктів або картоплі, овочів, фруктів, м’ясних чи рибних страв, молочних чи кисломолочних продуктів.

Сіль у школах дозволятиметься лише йодована. Також повністю буде заборонено використовувати для приготування їжі соуси та майонези (крім кетчупу з високим вмістом томатів).

У шкільних буфетах буде заборонено продавати солодкі хлібобулочні вироби, продукти з високим вмістом цукру, солі, консервантів, барвників та ароматизаторів. Також під заборону потрапили газовані напої, непастеризовані соки, кава.