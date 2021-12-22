Оператор ГТС України та оператор ГТС Угорщини FGSZ уклали угоду про взаємодію для транспортування природного газу з Угорщини до України з 1 січня 2022 року. Угода дасть змогу постачати до 8 млн куб. м природного газу щодоби з Угорщини до України.

Про це повідомили в ОГТСУ.

Завдяки угоді між Україною та Угорщиною наша країна збільшить гарантовані потужності для імпорту газу з Європи майже на 30%, чим посилить енергетичну безпеки України. Зокрема, разом із наявними 27 млн куб. м постачаннями газу зі Словаччини збільшиться загальний обсяг гарантованих можливостей для імпорту газу в Україну до 35 млн куб. м на добу.

Це вперше з 2014 року, коли Україна збільшує гарантовані потужності для імпорту газу з Європи, йдеться у повідомленні.

“Нова угода укладена саме з Угорщиною, з якої Україна цього року імпортувала 90% газу віртуальним реверсом. Це демонструє ринковий попит на угорсько-український маршрут транспортування газу, тож угода вигідна обом сторонам. Перші три місяці 2022 року ми працюватимемо в тестовому режимі: спільно з угорським оператором FGSZ погоджуватимемо й налаштовуватимемо процеси для надійного транспортування природного газу. Перший денний аукціон відбудеться 31 грудня 2021 року”, — зазначив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

Тестовий тримісячний режим потрібен українському та угорському операторам для погодження і налаштування всіх технічних й операційних процесів із забезпечення фізичного транспортування природного газу у напрямку Угорщина – Україна. Це стосується насамперед технічних аспектів якості газу та забезпечення необхідного тиску для продовження дії угоди та подальшого збільшення обсягу гарантованих потужностей.