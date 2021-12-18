18 грудня Президент України Володимир Зеленський підписав низку законів. Зокрема, йдеться про внесення змін до Податкового кодексу України, закон щодо спрощеного набуття громадянства України окремими категоріями осіб та закон, який передбачає участь України у програмі "Креативна Європа".

Про це повідомляють #Букви з посиланням на заяву від Офісу президента.

Зміни до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень

Глава держави підписав Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень”, який Верховна Рада ухвалила 30 листопада. Закон набуде чинності з 1 січня 2022 року.

Серед передбачених законом норм:

запобігання бюджетним втратам через ухилення від оподаткування,

передбачена індексація ставок деяких податків, зміна підходів до оподаткування ПДВ і акцизним податком тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет, пива, а також рентною платою за користування надрами для видобування руд заліза,

підвищення окремих ставок екологічного податку:

запровадження мінімального податкового зобов’язання як податку з потенційно можливого мінімального доходу з земельної ділянки сільськогосподарського призначення;

передбачено встановлення для великих платників податків обмеження на перенесення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств минулих років;

містить норми для врегулювання проблемних питань оподаткування та забезпечення підтримки бізнесу.

Зміни до Податкового кодексу щодо стимулювання розвитку цифрової економіки

Крім того, Президент підписав закон “Про внесення змін до Податкового кодексу щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні”, що регулює податкові умови спеціального правового режиму Дія Сіті.

Цим документом передбачено запровадження:

особливого режиму оподаткування суб’єктів ІТ-індустрії;

спеціальної моделі оподаткування доходів працівників ІТ-індустрії та можливості обрання контрактної форми трудового договору при оформленні трудових відносин в ІТ-компаніях.

можливості сплати прибутку підприємств на спеціальних умовах – за принципом податку на виведений капітал;

оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходів фахівців – резидентів Дія Сіті у вигляді заробітної плати, винагороди за гіг-контрактом, авторської винагороди за створення службового твору та переходу прав на службові твори за ставкою 5% у випадку, якщо такі доходи спеціаліста не перевищують 4 тис. євро на рік;

сплата єдиного соціального внеску резидентом Дія Сіті (якщо він відповідає встановленим вимогам) у розмірі мінімального страхового внеску у розмірі нарахованої зарплати або винагороди за виконання робіт (надання послуг) за гіг-контрактами.

Зміни до закону “Про громадянство України”

Підписано Закон “Про внесення змін до закону України “Про громадянство України” щодо спрощеного набуття громадянства України окремими категоріями осіб”.

Згідно з законом передбачена спрощена процедура набуття громадянства для осіб:

які проходили чи проходять службу в лавах Збройних Сил України;

мають визначні заслуги перед Україною чи становлять державний інтерес;

є громадянами держави-агресора або держави-окупанта;

зазнали переслідувань через політичні переконання.

Зміни до відомостей про місце проживання осіб на тимчасово окупованих територіях

Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення відомостей про зареєстроване місце проживання осіб на тимчасово окупованих територіях”.

Документом передбачається:

урегулювання механізму внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян на окупованих територіях;

можливість визначити місце оформлення документів.

Ратифікація Нагойського протоколу

Глава держави затвердив і Закон “Про ратифікацію Нагойського протоколу про доступ до генетичних ресурсів та справедливий і рівноправний розподіл вигод від їхнього використання до Конвенції про біологічне різноманіття”.

Мета протоколу:

надання належного доступу до генетичного ресурсу й передачі відповідних технологій, з урахуванням усіх прав на такі ресурси й технології;

сприяння збереженню біологічного різноманіття та сталому використанню його компонентів;

реалізація документа допоможе у збереженні природних ресурсів;

підвищення інвестиційної привабливості та поліпшення іміджу держави, для якої питання збереження довкілля є одним із пріоритетних.

Участь у програмі “Креативна Європа”

Президент також підписав Закон “Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі “Креативна Європа” (2021 – 2027)”.

Продовження участі нашої країни у програмі ЄС “Креативна Європа” до 2027 року сприятиме реалізації стратегічного курсу України на набуття повноправного членства у Європейському Союзі через активну співпрацю в галузі культури.