Про це повідомляють #Букви.
Рішення про підвищення грошового забезпечення уряд прийняв 28 грудня 2021 року.
У відповідній постанові Кабінету міністрів зазначено, що підвищення зарплат на 10% стосується керівних та педагогічних працівників у гімназіях, ліцеях, колегіумах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах II, II-III, III ступенів.
Також у постанові ідеться, що з 1 січня на 20% підвищуються оклади педагогічним працівникам, у закладах дошкільної освіти, які надають реабілітаційні послуги дітям; на 25% – у спеціальних закладах загальної середньої освіти (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах); на 30% – у спеціалізованих будинках дитини, дитячих будинках.
З початку року доплату у розмірі 10% до окладу отримають педагогічні працівники, котрі ведуть вебсайт навчального закладу, діловоди та бухгалтері.
Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.
Він розповів, що торік звернувся з листом до уряду та ряду міністерств з пропозиціями запровадити посаду фахівця з інформаційних технологій у закладах освіти різних рівнів освіти. Його ініціативу підтримали.
“Нещодавнє впровадження Кабміном доплати за ведення вебсайту є дуже важливим кроком … Закладам освіти конче необхідний окремий ІТ-фахівець, який би займався не лише сайтом, а й організацією дистанційного навчання та налаштування систем з електронними журналами та щоденниками, який би міг організовувати діловодство в електронній формі тощо”, – зазначив омбудсмен.
- Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2021 рік, у якому збільшили витрати на силовиків, проте “зрізали” на освіту і Пенсійний фонд.
- До 2022 року відтермінували ухвалені урядом зміни схеми посадових окладів, які були затверджені постановою і мали набрати чинності з 1 січня 2021 року.