З початку року педагогічні працівники, вихователі навчальних закладів та керівники отримають доплату до окладу. Також її призначать педагогічним працівникам, які займаються сайтом та організацією дистанційного навчання у школах.

Про це повідомляють #Букви.

Рішення про підвищення грошового забезпечення уряд прийняв 28 грудня 2021 року.

У відповідній постанові Кабінету міністрів зазначено, що підвищення зарплат на 10% стосується керівних та педагогічних працівників у гімназіях, ліцеях, колегіумах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах II, II-III, III ступенів.

Також у постанові ідеться, що з 1 січня на 20% підвищуються оклади педагогічним працівникам, у закладах дошкільної освіти, які надають реабілітаційні послуги дітям; на 25% – у спеціальних закладах загальної середньої освіти (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах); на 30% – у спеціалізованих будинках дитини, дитячих будинках.

З початку року доплату у розмірі 10% до окладу отримають педагогічні працівники, котрі ведуть вебсайт навчального закладу, діловоди та бухгалтері.

Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Він розповів, що торік звернувся з листом до уряду та ряду міністерств з пропозиціями запровадити посаду фахівця з інформаційних технологій у закладах освіти різних рівнів освіти. Його ініціативу підтримали.

“Нещодавнє впровадження Кабміном доплати за ведення вебсайту є дуже важливим кроком … Закладам освіти конче необхідний окремий ІТ-фахівець, який би займався не лише сайтом, а й організацією дистанційного навчання та налаштування систем з електронними журналами та щоденниками, який би міг організовувати діловодство в електронній формі тощо”, – зазначив омбудсмен.