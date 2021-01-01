В Україні з 1 січня 2021 року зріс розмір мінімальних зарплат і пенсій.

Про це повідомляють #Букви.

Так, згідно з державним бюджетом на 2021 рік, мінімальна зарплата з 1 січня підвищилася до 6000 гривень на місяць.

З 1 грудня 2021 року її планують підвищити до 6500 гривень на місяць. Варто відзначити, що в Кабміні вирішили перенести підвищення “мінімалки” до 6500 гривень з 1 липня на 1 грудня 2021 року. Таке рішення в Мінфіні України пояснювали тим, що різке збільшення розміру мінімальної заробітної плати може вплинути на інфляцію.

Востаннє розмір мінімальної зарплати підвищували 1 вересня – до 5 тисяч гривень на місяць.

Відтак, з 1 січня 2021 року розмір “мінімалки” зріс на 1000 гривень.

А що з пенсіями?

З 1 січня підвищився і розмір мінімальної пенсії для частини непрацюючих пенсіонерів, про що повідомили в Пенсійному фонді України.

Розмір мінімальної пенсії зріс до 2400 грн.

Це сталося у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 5000 до 6000 грн.

Йдеться про осіб, які досягли віку 65 років, за наявності у чоловіків 35 років, у жінок 30 років страхового стажу. Мінімальний розмір пенсії за віком у них складе 40% мінімальної заробітної плати.

“Перерахунок пенсії проведений з дня встановлення нового розміру мінімальної заробітної плати, крім пенсіонерів, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, який є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування)”, – йдеться в повідомленні.

Пенсіонерам, які працюють, після звільнення з роботи або припинення такої діяльності пенсія перераховується з урахуванням мінімальної заробітної плати, визначеної на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності.

Варто відзначити, що раніше в Кабміні запланували п’ятиетапне підвищення пенсій у 2021 році, яке повинно було торкнутися близько 10 млн українців.

Відповідно до опублікованого календарного плану, були передбачені наступні 5 етапів індексації пенсій:

1. Січень 2021 року – підвищення з 2100 до 2400 грн для пенсіонерів у віці від 65 років за наявності у них страхового стажу 30/35 років і більше (в зв’язку із зростанням мінімальної зарплати до 6 000 тисяч гривень).

Також повинні продовжитись доплати по 500 гривень для осіб старше 80 років.

2. Березень 2021 року – планується індексація пенсій на 11% (з 1 березня). Однак у грудні голова Мінфіну Сергій Марченко в одному з інтерв’ю відзначав, що зараз питання термінів індексації дискутується.

3. Квітень 2021 року – планується автоматичний перерахунок працюючим пенсіонерам з урахуванням зарплати в період роботи та набутого стажу.

4. На липень 2021 року планували підвищення з 2400 до 2600 грн для пенсіонерів старше 65 років зі страховим стажем 30/35 років (у зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати до 6500 грн). Однак у зв’язку з тим, що підвищення “мінімалки” перенесли на грудень 2021 року, зростання пенсій до 2600 грн також відбудеться в грудні.

5. На грудень 2021 року також ще планувалося підвищення мінімальної пенсії з 1854 до 1934 гривень.