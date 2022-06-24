Підготовка до навчального року триває. Вже 1 вересня українські школи планують розпочати навчання в режимі офлайн. Проте за умови безпечної ситуації в регіонах.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Для того, щоб відновити повноцінний навчальний процес, проводяться заходи з посилення безпеки. Співробітники ДСНС здійснюють обов’язкову перевірку закладів освіти та прилеглих до них територій на наявність вибухонебезпечних предметів.

Також перевіряється готовність систем оповіщення. Особливу увагу звертають на доступність отримання повідомлень для дітей з порушеннями зору та слуху.

До початку навчального року в кожному закладі освіти планують створити визначені та позначені шляхи для евакуації.

“У кожного закладу освіти має бути відповідно обладнане укриття для всіх учасників освітнього процесу” – наголосив Кирило Тимошенко.

Також у навчальних закладах роблять запаси води та ліків. Окрім цього, проводяться тренування щодо дій у разі оголошення сигналу повітряної тривоги.