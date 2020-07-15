Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“19 червня уряд прийняв рішення про підвищення зарплат медпрацівникам. Ми провели розрахунки на основі Центру медичної статистики, отримали відповідну суму – близько 7,4 млрд грн. Для того, щоб ми забезпечили підвищення зарплат починаючи з 1 вересня 2020 року, розробили проєкт акту, який дозволить виділити Міністерству охорони здоров’я на безповоротній основі з Фонду боротьби з COVID-19 для забезпечення виплат, доплат медичним та іншим працівникам з метою підвищення рівня оплати цих та інших працівників”, – зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Відповідну постанову уряд затвердив з доопрацюванням в одноденний термін.

На брифінгу за підсумками засідання Уряду Степанов уточнив, що підвищення зарплат відбудеться як для лікарів, так і для середнього та молодшого медичного персоналу.

“Відповідно зарплата лікаря в середньому зросте на 3,5 тис. грн, середнього медичного персоналу – на близько 2,5 тис., а молодшого медичного персоналу – на близько 1250 грн. Сьогодні ми виділили конкретний фінансовий ресурс на оплату праці з 1 вересня. Це системне рішення, щоб рухатися до того, аби зарплата медиків була на високому рівні“, – сказав він.