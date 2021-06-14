З 1 вересня українці пройдуть через податкову амністію, віддавши економіці важливі фінанси, – Корнієнко

Про це заявив на погоджувальній раді глава партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко.
Остаточне ухвалення законопроєкту щодо амністії капіталів, тобто одноразового декларування доходів фізичних осіб для їхньої легалізації, можливе вже цього тижня.
Корнієнко заявив, що основна маса з трьох-чотирьох законопроєктів, можливо, буде проголосована завтра, 15 червня.
Він сказав, що податкова амністія має запрацювати з 1 вересня, тому далі буде імплементації реформи.
“Люди повинні отримати можливість отримати цю амністію, зі свого боку дав економіці важливі фінансові ресурси”, – підкреслив він.
Нагадаємо, що Верховна Рада України підтримала в першому читанні пакет президентських законопроєктів, який передбачає запровадження податкової амністії капіталів тривалістю 1 рік. Детальніше про це – у матеріалі.
- Раніше тодішній голова Державної податкової служби Сергій Верланов заявляв, що вважає справедливою відсоткову ставку на податкову амністію в розмірі 9 – 10%.
- Законопроєкти щодо податкової амністії мали презентувати ще навесні 2020 року.
- У 2020 році Комітет виборців України зарахував податкову амністію до невиконаних обіцянок Зеленського.