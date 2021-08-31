З 1 вересня в Україну не пропускатимуть автомобілі з Придністров’я без узгоджених чи нейтральних номерів.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

“Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України та ноти Міністерства закордонних справ України з 1 вересня до участі у міжнародному русі допускатимуться виключно ті транспортні засоби із Придністровського регіону Республіки Молдова, які матимуть реєстраційні номерні знаки узгодженого зразка та т. зв. нейтральні номери, разом з іншими транспортними засобами, зареєстрованими згідно із законодавством Республіки Молдова”, – йдеться у повідомленні.

Щодо транспортних засобів з Придністровського регіону Республіки Молдова з іншими реєстраційними номерами діятиме заборона руху через державний кордон для в’їзду в Україну та транзитного переміщення територією України механічних транспортних засобів.

Крім того, Державна прикордонна служба України також узгодила політику щодо транспортних засобів з іншими номерами із Державною митною службою та Національною поліцією. Про дані зміни лінією прикордонно-представницького апарату інформацію передадуть молдовській стороні.

Довідка. На початку 1990-х серед політичної еліти Молдови були поширені прорумунські настрої, існувала ідея об’єднання Молдови та Румунії в єдину державу. Ця ідея була неприйнятною для політичної еліти придністровського регіону.

1992 року економічний інтерес придністровської еліти у продовженні співпраці з Росією та Україною, на відміну від прагнення молдовської влади до поглиблення співпраці з Румунією, ідеологічно підкріплений мовним протистоянням став наріжним каменем конфлікту, який у першій половині 1992 року вилився у збройне протистояння.

На користь Придністровської Молдовської Республіки зіграла наявність на її території добре оснащеної 14-ї російської армії. Зрештою 21 липня 1992 року між Молдовою та Росією було підписано Угоду про принципи врегулювання конфлікту в Придністров’ї.

У грудні 2013 року Верховна рада Придністров’я в першому читанні прийняла законопроєкт про застосування на території невизнаної республіки Російського федерального законодавства. В березні 2014-го Верховна рада Придністров’я попросила Держдуму Росії розробити закон, який дозволив би прийняти невизнану республіку до складу Росії.