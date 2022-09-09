З 1 жовтня Мінсоцполітики впроваджує в усіх регіонах України Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС), метою якої є зробити можливим отримання внутрішньо переміщеними особами соціальних послуг за місцем перебування.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Єдина інформаційна система соціальної сфери (ЄІССС) дозволить централізувати призначення, нарахування та виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що значно прискорить отримання допомоги та розв’язання проблемних питань переселенців.

Метою впровадження ЄІССС є те, щоб кожен переселенець міг отримати послуги за місцем свого фактичного перебування.

“Органи соцзахисту надаватимуть послуги незалежно від того, яка адреса вказана у людини в документах. Наприклад, коли людина переїхала з міста Харків, отримала довідку ВПО у Львові, а потім перемістилася у Тернопіль, то всі питання вона зможе вирішити у фактичному місці перебування. В умовах повномасштабної війни ми маємо максимально убезпечити наших людей і спростити для них надання послуг”, – наголосила віцепрем’єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Після запровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери внутрішні переселенці у будь-якому регіональному управлінні соціального захисту зможуть: швидко змінити у довідці ВПО неактуальне місце проживання, виправити помилкові чи некоректні дані у заяві на отримання довідки ВПО, а також з’ясувати й усунути причину затримки допомоги на проживання.

У Мінреінтеграції зазначили, що Єдина інформаційна система соціальної сфери вже завершує етап тестового режиму у Житомирській, Рівненській і Вінницькій областях. Крім того, зараз триває підключення співробітників управлінь соцзахисту з інших областей для її впровадження по всій країні.