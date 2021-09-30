З 1 жовтня водіям треба вмикати фари за містом

Про це нагадує Міністерство внутрішніх справ у Twitter.
“Нагадуємо, що найближчі 7 місяців водії поза населеними пунктами мають вмикати денні ходові вогні. Якщо вони відсутні у конструкції транспортного засобу – вмикайте ближнє світло фар”, – зазначають в МВС.
Нагадуємо, що найближчі 7 місяців водії поза населеними пунктами мають вмикати денні ходові вогні 💡
Якщо вони відсутні у конструкції 🚗 транспортного засобу – вмикайте ближнє світло фар. pic.twitter.com/4SFSXFhqYX
— МВС України (@MVS_UA) September 30, 2021
Водії зобов’язані у холодну пору року на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами вмикати денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар. Це передбачено пунктом 9.8 Правил дорожнього руху, затверджених Кабінетом міністрів 10.10.2001.
За ігнорування цього правила водіям загрожує штраф в розмірі від 425 до 510 гривень (ч. 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
- З 20 серпня на автомобільних дорогах Житомирської, Одеської та Чернігівської областей, а також у містах Чернігів, Черкаси, Житомир та Львів запрацювали прилади фіксації правопорушень, що контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.
- 28 вересня на автодорогах України почали працювати ще 20 камер автофіксації порушень правил дорожнього руху.