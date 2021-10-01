Сьогодні набув чинності наказ від Міністерства фінансів, згідно з яким змінилися вимоги до продажу алкоголю з метою покращення контролю його обігу.

Про це повідомили на сайті Мінфіну.

З 1 жовтня змінилися вимоги до форми та змісту розрахункових документів під час продажу алкогольних напоїв.

Зміни полягають у введенні “цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої” – електронної акцизної марки. Це зроблено з метою контролю обігу алкоголю та мінімізації його нелегальних продажів.

З 1 липня Мінфін зобов‘язав у касових чеках на алкоголь вказувати штрих-код акцизної марки. Водночас передбачалося, що до 1 жовтня ці вимоги не поширюються на чеки, створеними реєстраторами розрахункових операцій (РРО, касовий апарат), програмне забезпечення яких було зареєстровано до 1 липня (набуття чинності наказом).Проте, цим же наказом виробників програмного забезпечення для касових апаратів зобов’яжи оновити їх відповідно до вищезгаданого наказу Мінфіну.

Міністерство фінансів стверджує, що штрафувати за недотримання нововведень не будуть.

Разом з тим, учора, голова фракції партії “Голос” нардеп Ярослав Железняк заявив, що у невеликих магазинів не буде необхідних умов для виконання вимог закону, а бажання уникнути шалених штрафів (100% вартості товару) спровокує збільшення обігу нелегального алкоголю.

Також, нардеп переконаний, що попри дедлайн, який настає 1 жовтня, необхідні об’єми технічного оснащення та реєстрацій не виконані.