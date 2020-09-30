Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
“Вже з 1 жовтня по 1 травня на дорогах поза населеними пунктами мають бути увімкнені денні ходові вогні або ближнє світло фар. Дбайте про безпеку і будьте відповідальними”, – йдеться в повідомленні.
За порушення вимоги водіям доведеться заплатити штраф у розмірі від 425 до 510 гривень (ч. 2 статті 122 КУпАП).
Такі норми в українському законодавстві пов’язані з необхідністю додаткового позначення авто в умовах недостатньої видимості, зокрема в осінньо-зимовий період.
- Раніше президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до далекобійників, які шукають шляхи для проїзду перевантаженого транспорту, і назвав їх “засранцями” та пообіцяв знайти.