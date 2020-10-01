З сьогоднішнього дня виходять з обігу монети номіналом 25 копійок та гривні старих зразків до 2003 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Національний банк буде активніше виводити з обігу паперові банкноти 1 і 2 гривні і монети 1 гривня зразка 1996 року, замінюючи їх на відповідні обігові монети зразка 2018 року.

У результаті банкнотно-монетний ряд гривні скоротиться із 17 номіналів до 12. Залишиться шість номіналів монет та шість номіналів банкнот, що відповідає міжнародній практиці.

Наразі монети номіналом 25 копійок не розмінюються через вилучення минулого року з обігу монет – 1, 2 та 5 копійок.

Банкноти, введені до 2003 року, наразі складають близько 1,8% від загальної кількості банкнот в обігу.

За період з 01 жовтня 2019 року по 31 серпня 2020 року з готівкового обігу вилучено 77,5 млн штук монет дрібних номіналів:

1 коп. – 3,5 млн штук або 0,14 % від монет цього номіналу в обігу;

2 коп. – 1,9 млн штук або 0,14 % від монет цього номіналу в обігу;

5 коп. – 23 млн штук або 1,3% від монет цього номіналу в обігу;

25 коп. – 49,1 млн штук або майже 3% від монет цього номіналу в обігу.

Крім того, Нацбанк з 1 жовтня 2020 року буде вилучати з обігу банкноти номіналом 1 і 2 гривні зразків 2003–2007 років та обігові монети номіналом 1 гривня старого зразка, виготовлені до 2018 року (золотистого кольору).