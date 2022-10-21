Починаючи з 10 жовтня, росіяни атакували щонайменше половину теплових потужностей України, завдавши збитків на мільярди доларів.

Про це в інтерв’ю Reuters повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, не всі постраждалі енергоблоки припинили роботу повністю. 30-40% загальної національної енергетичної інфраструктури було вражено під час атак, спрямованих на знищення енергетичної системи України.

“Це досить велика потужність. Можу вам сказати, що це мінімум половина потужностей теплової генерації, навіть більше”, — наголосив він, відповідаючи на запитання щодо масштабів збитків.

Галущенко нагадав, що цього тижня росіяни знову атакували низку теплових генерацій, зауваживши, що внаслідок цих атак Україна втратила 4000 МВт потужностей.

“Ми бачимо, що вони цілили по ряду нових об’єктів, але також обстрілювали об’єкти, які вже були обстріляні раніше, щоб повністю їх знищити”, — сказав міністр.