Про це повідомив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Instagram.

За його словами, на підтримку України працює “ціла енергетична коаліція”. У своєму дописі Кулеба також подякував партнерами за допомогу у подоланні складної зими.

Згідно з домовленостями, Україна отримає:

  • 7 автотрансформаторів від урядів Литви, Ірландії, Польщі;
  • 543 генератори потужністю понад 100 кВт від Німеччини, Норвегії, Іспанії;
  • 24 трансформатори від Фінляндії;
  • 45 трансформаторів від Азербайджану;
  • 19 потужних генераторів від Ізраїлю.

Нагадаємо, що за відсутності нових обстрілів з боку РФ, Україна стабілізує енергетичну систему до літа 2023 року. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв’ю Forbes.

“Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням вже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа.  Ми маємо перелік рішень, які дозволять це зробити”. За його словами, імпорт електроенергії — “можлива опція”.