Про це повідомив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Instagram.
За його словами, на підтримку України працює “ціла енергетична коаліція”. У своєму дописі Кулеба також подякував партнерами за допомогу у подоланні складної зими.
Згідно з домовленостями, Україна отримає:
- 7 автотрансформаторів від урядів Литви, Ірландії, Польщі;
- 543 генератори потужністю понад 100 кВт від Німеччини, Норвегії, Іспанії;
- 24 трансформатори від Фінляндії;
- 45 трансформаторів від Азербайджану;
- 19 потужних генераторів від Ізраїлю.
Нагадаємо, що за відсутності нових обстрілів з боку РФ, Україна стабілізує енергетичну систему до літа 2023 року. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв’ю Forbes.
“Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням вже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа. Ми маємо перелік рішень, які дозволять це зробити”. За його словами, імпорт електроенергії — “можлива опція”.
- Київ отримує стабільні обсяги електроенергії, які вдається рівномірно розподілити через тимчасові схеми перепідключення мереж.
- За даними НЕК “Укренерго” станом на 27 грудня дефіцит потужності електроенергії в енергосистемі країни дещо скоротився. Однак попри це потужності поки недостатньо, аби задовольнити всі потреби українських споживачів.