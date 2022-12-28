Починаючи з 14 грудня українська сторона домовилася про постачання понад 600 генераторів та трансформаторів на тлі складної ситуації в енергосистемі країни.

Про це повідомив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Instagram.

За його словами, на підтримку України працює “ціла енергетична коаліція”. У своєму дописі Кулеба також подякував партнерами за допомогу у подоланні складної зими.

Згідно з домовленостями, Україна отримає:

7 автотрансформаторів від урядів Литви, Ірландії, Польщі;

543 генератори потужністю понад 100 кВт від Німеччини, Норвегії, Іспанії;

24 трансформатори від Фінляндії;

45 трансформаторів від Азербайджану;

19 потужних генераторів від Ізраїлю.

Нагадаємо, що за відсутності нових обстрілів з боку РФ, Україна стабілізує енергетичну систему до літа 2023 року. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв’ю Forbes.

“Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням вже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа. Ми маємо перелік рішень, які дозволять це зробити”. За його словами, імпорт електроенергії — “можлива опція”.