Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав постанову № 1299, яка дозволить використовувати лише електронне водійське посвідчення в застосунку "Дія" без додаткового отримання пластикового аналога.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Україна стала четвертою країною Європи, яка має цифрові посвідчення водія. До того ж вони мають таку юридичну силу, як і їхні пластикові аналоги.

Відтепер вводиться формат діджитал first – це означає, що можна використовувати лише електронне посвідчення водія в за стосунку “Дія”. Під час оформлення водійського посвідчення можна буде обирати: зробити лише електронне посвідчення чи замовити пластикову картку. Це дасть змогу завжди тримати необхідний документ у смартфоні.

“Оформлення і видача посвідчення водія в електронному форматі – це ще один революційний крок у цифровізації документів. Українці можуть отримати лише діджитал-посвідчення в “Дії” та використовувати їх у всіх життєвих ситуаціях. Без пластикового аналога”, — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У відомстві зауважили, що посвідчення водія доступні також в англомовній версії. До того ж права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді. Відповідна постанова набуває чинності 14 грудня.