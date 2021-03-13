В Італії в понеділок, 15 березня, вводять нові карантинні обмеження, пов'язані з новим спалахом коронавіруса COVID-19. Обмеження будуть посилювати до Великодня, який цього року буде 4 квітня.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Нові обмеження торкнуться десяти регіонів Італії. Карантинні заходи посилять в Римі, Мілані та Венеції. В уряді вирішили, що обмежувальні заходи діятимуть до 6 квітня.

У регіонах, позначених як “червоні зони”, люди не зможуть виходити з дому. Дозволяється тільки їздити на роботу або виходити в аптеку. Всі магазини, в яких не продають життєвоважливі товари, закриють.

В “помаранчевих зонах” людям також заборонено залишати місто і регіон, за винятком випадків, коли необхідно виїхати по роботі або за станом здоров’я. Бари і ресторани працюватимуть тільки на виніс та доставку.

Регіони, які не ввійдуть в червону або помаранчеву зону, але на їх території станеться сплеск (250 випадків зараження на 100 тисяч осіб), також можуть отримати нові обмеження.

У Міністерстві охорони здоров’я Італії пояснили, що нові обмеження спрямовані на те, щоб знизити кількість людей, які можуть інфікувати інших.

Під час великодніх свят вся країна буде вважатися “червоною зоною”. З 3 по 5 квітня буде національна ізоляція.

В Італії з кожним днем ​​збільшується кількість нових випадків зараження коронавірусом. У четвер в країні було більше 25 тисяч нових випадків, а в п’ятницю – понад 26 тисяч.

Паралельно з новими карантинними обмеженнями, в країні планують прискорити темпи вакцинації проти коронавірусу. Італійський чиновник, відповідальний за вакцинацію, Паоло Фігліуоло заявив, що до літа цього року всі дорослі італійці будуть вакциновані. На сьогоднішній день щеплення проти коронавірусу отримали тільки 3,08% італійців (1,8 мільйона осіб).