З четверга, 15 квітня, Полтавська область перейде до "червоної" зони карантину.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Він зазначив, що сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

“За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 15 квітня 2021 р. “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Полтавської області, та застосувати на території Полтавської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “червоний” рівня епідемічної небезпеки”, – додав Немчінов.

Які обмеження діють у “червоній” зоні

Згідно з нормами адаптивного карантину, у “червоній” зоні передбачено введення жорстких карантинних обмежень. Заборонено:

1. Діяльність барів, ресторанів, кафе тощо, крім здійснення адресного доставляння замовлень та замовлень на винос і закладів громадського харчування в аеропортах.

2. Приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах (крім винятків, передбачених підпунктом 4).

3. Приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності.

4. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування, крім:

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують товарами на торговельних площах, не менше 60% яких призначено для торгівлі харчовими продуктами, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими ЗМІ, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів; торговельної діяльності зі здійсненням адресного доставляння замовлень; діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей; діяльності операторів поштового зв’язку; медичної і ветеринарної практик; діяльності автозаправних комплексів (без зон харчування); діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів; діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку; перукарень та салонів краси за попереднім записом; виконання робіт зі збирання і заготівлі відходів; провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг.

5. Приймання відвідувачів закладами культури та проведення культурних масових заходів (крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, здійснення кіно- та відеознімання, за умови обмеження доступу до місця знімання сторонніх осіб).

6. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів (крім тренувань спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів).

7. Проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів.

8. Робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11:00 до 6:00 наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів.

9. Діяльність непродовольчих ринків.

10. Відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1—4 класів закладів загальної середньої освіти.

Стосовно перевезень пасажирів Кабінет Міністрів 22 березня надав повноваження регіональним комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій самостійно ухвалювати рішення щодо карантинних обмежень в роботі громадського транспорту.