Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче «завдати клопоту» невакцинованим проти COVID-19 французам. Він має намір заохотити їх до вакцинації, максимально обмеживши доступ до громадських місць, зокрема, ресторанів, кіно, театру.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

“Я дійсно хочу завдати їм клопоту, і ми продовжимо робити це до кінця”, – зазначив Макрон.

В інтерв’ю французькій газеті Le Parisien він сказав, що не збирається французів “вакцинувати силоміць”. Проте сподівається заохотити людей отримати щеплення, обмеживши їм доступ до публічних місць, зокрема, кіно, театру, ресторанів тощо.

“Я не відправлятиму до в’язниці… Але ми маємо повідомити їм, що з 15 січня ви більше не зможете ходити до ресторану. Ви більше не зможете ходити на каву, до театру, у кіно”, – сказав він.

Як повідомляється, у Франції – один із найвищих показників вакцинації проти коронавірусу в ЄС: понад 90% дорослого населення зробили подвійне щеплення.

На сьогодні, аби потрапити до громадських місць, французам потрібно пред’являти сертифікат про вакцинацію або негативний результат тесту на COVID-19.

Але французький уряд хоче залишити лише одну можливість потрапляти у громадські місця – з COVID-сертифікатом, а допуск з негативним результатом ПЛР-тесту хочуть скасувати. Причина – рекордне збільшення кількості інфекцій, викликане високозаразними варіантами Omicron і Delta.

Повідомляється, що політичні опоненти Макрона заявили, що різкі висловлювання, які він допустив в інтерв’ю, не гідні президента.

У ці дні у французькому парламенті проводились активні дебати щодо законопроєкту, який забороняє невакцинованим людям брати участь у більшій частині суспільного життя.

Очікувалося, що закон буде схвалений цього тижня, але він дуже не сподобався депутатам-противникам вакцинації. Тому поки дебати зупинилися.