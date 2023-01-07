Про це повідомляє CNN.

Вирішальне голосування почалося в ввечері 6 січня і завершилося рано вранці 7 січня.

Голосування відбулося одразу після попереднього невдалого голосування, коли Маккарті не вистачило одного голосу до перемоги і він мало не побився з іншим республіканцем Меттом Гетцем.

Вибори спікера Палати представників США тривали протягом кількох днів – починаючи з першого дня 118-го Конгресу – і підкреслили розбіжності між консерваторами та поміркованими. Останні години перед обранням Маккарті були перемежовані хаотичними та напруженими моментами в Палаті представників, коли законодавці сиділи на краєчках своїх місць і чекали, як проголосують ті, хто залишився проти голосування.

Кілька високопоставлених республіканців висловили впевненість, що Маккарті зможе перемогти в 14-му турі голосування, але врешті-решт він програв. Такий результат викликав безлад у Палаті представників і змусив республіканців оголосити перерву. Однак в останній момент республіканці поміняли свої голоси, щоб замість перерви перейти до 15-го голосування – і в цьому турі голосування Маккарті нарешті переміг.

Свій голос за Маккарті віддали 216 республіканців з 222. Решта шість представників партії, які є членами ультраправої групи “Кокус свободи” й досі чинили опір призначенню спікера, утримались під час голосування. Це дозволили знизити поріг для перемоги з 218 до 215 необідних голосів.

ДОВІДКА: Спікер Палати представників США — головна посадова особа Палати представників Сполучених Штатів Америки, нижньої палати Конгресу США. Ця посада заснована 1789 року Статтею I Конституції США. Спікер є політичним та парламентським лідером Палати представників, а також одночасно її головною посадовою особою та очільником адміністрації Палати.

Окрім церемоніального лідерства у Палаті представників, спікери виконують різноманітні адміністративні та процедурні обов’язки, як-то призначення членів обраних і конференційних комітетів, затвердження порядку денного, підтримання порядку у Палаті представників, а також адміністративне управління найманим персоналом нижньої палати парламенту.

Традиційно посаду Спікера Палати представників обіймає лідер партії, котра має більшість у палаті. Зважаючи на ролі та обов’язки Спікера Палати представників, він чи вона зазвичай не головує під час парламентських дискусій — натомість цю роль виконують представники лідерства партії більшості; також Спікер не бере регулярної участі в дебатах і голосуваннях.