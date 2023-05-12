Про це повідомила пресслужба КМДА.
Крім того, збільшать парність поїздів у вихідні дні, удень інтервал між поїздами становитиме 6-7 хвилин.
На 9 станціях запрацюють другі виходи у такому режимі:
Червона лінія:
- “Святошин” – вестибюль №1 з 05:35 до 22:27;
- “Нивки” – вестибюль №2 з 05:37 до 22:29;
- “Лівобережна” – вестибюль №1 з 05:35 до 22:29;
- “Чернігівська” – вестибюль №2 з 05:28 до 22:24.
Синя лінія:
- “Героїв Дніпра” – вестибюль №2 з 05:25 до 22:22;
- “Контрактова площа” – вестибюль №2 з 05:37 до 22:36;
- “Васильківська” – вестибюль №1 з 05:50 до 22:32.
Зелена лінія:
- “Позняки” – вестибюль №2 з 05:33 до 22:27;
- “Харківська” – вестибюль №1 з 05:30 до 22:24.
У КМДА зауважили, що на станції “Оболонь” працюватиме вестибюль №1 у напрямку станції “Мінська”. Вестибюль №2 залишається зачиненим через проведення ремонтних робіт у підземному переході фахівцями КП “ШЕУ Оболонського району”.
На два виходи наразі працюють станції: “Академмістечко”, “Дарниця”, “Лісова”, “Мінська”, “Почайна” та “Видубичі”.
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