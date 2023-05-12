Починаючи з понеділка, 15 травня, на кожній лінії метрополітену в Києві зменшать інтервали між поїздами. Так, час очікування в години пік у будні дні становитиме 3-4 хвилини, у міжпікові – 6-8 хвилин.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Крім того, збільшать парність поїздів у вихідні дні, удень інтервал між поїздами становитиме 6-7 хвилин.

На 9 станціях запрацюють другі виходи у такому режимі:

Червона лінія:

“Святошин” – вестибюль №1 з 05:35 до 22:27;

“Нивки” – вестибюль №2 з 05:37 до 22:29;

“Лівобережна” – вестибюль №1 з 05:35 до 22:29;

“Чернігівська” – вестибюль №2 з 05:28 до 22:24.

Синя лінія:

“Героїв Дніпра” – вестибюль №2 з 05:25 до 22:22;

“Контрактова площа” – вестибюль №2 з 05:37 до 22:36;

“Васильківська” – вестибюль №1 з 05:50 до 22:32.

Зелена лінія:

“Позняки” – вестибюль №2 з 05:33 до 22:27;

“Харківська” – вестибюль №1 з 05:30 до 22:24.

У КМДА зауважили, що на станції “Оболонь” працюватиме вестибюль №1 у напрямку станції “Мінська”. Вестибюль №2 залишається зачиненим через проведення ремонтних робіт у підземному переході фахівцями КП “ШЕУ Оболонського району”.

На два виходи наразі працюють станції: “Академмістечко”, “Дарниця”, “Лісова”, “Мінська”, “Почайна” та “Видубичі”.