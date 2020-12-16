У Німеччині з 16 грудня, почав діяти "жорсткий" локдаун. Це вдруге за рік.

Про це повідомляє українська служба Deutsche Welle.

Мета жорстких карантинних обмежень – стримати поширення коронавірусу в країні.

У цей період будуть закриті більшість магазинів, за винятком продовольчих та тих, які продають товари щоденного вжитку. Також залишаться відкритими аптеки і банки, АЗС. Заборонено працювати перукарням, салонам краси та іншим закладам зі схожою сферою послуг. Театри, музеї, фітнес-клуби та басейни були закриті з 2 листопада, коли запровадили “м’який” локдаун.

Діти дошкільного та шкільного віку за можливості мають залишатися вдома. Уряд рекомендує деяким підприємствам надати можливість своїм працівникам працювати з дому. Також уряд рекомендував компаніям за можливості оголосити канікули на час локдауну.

Варто зазначити, що уряд Німеччини вирішив розширити фінансову допомогу підприємствам.

Зустрічатися під час локдауну можна максимально п’ятьом людям із двох домогосподарств. Це обмеження дещо послаблять на час святкування Різдва – з 24-го по 26 грудня, однак лише для кола найближчих родичів. Богослужіння у храмах дозволять, але без співів та з дотриманням санітарних норм, а також за умови попереднього запису.

Заборонено вживання алкогольних напоїв у громадських місцях. За порушення цієї заборони передбачені штрафи. Також заборонять продаж піротехніки. Таким чином, Новий рік німці зустрічатимуть без традиційних феєрверків.