З понеділка, 17 квітня, Україна може розпочати експорт електроенергії до Словаччини в обсязі 200 МВт щогодини.

Про це повідомили у НЕК “Укренерго”.

Як наголосили у компанії, відповідний аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів у напрямку Словаччини був проведений сьогодні на дату постачання 17 квітня.

На аукціоні було розподілено 100% доступної пропускної спроможності у цьому напрямку серед чотирьох учасників.

В “Укренерго” нагадали, що Україна відновила експорт електроенергії 11 квітня і зараз здійснює його у Польщу та Молдову, однак це відбувається лише за умови першочергового забезпечення українських споживачів.

У компанії також додали, що дозволена ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу наразі складає 400 МВт. “Укренерго” спільно з європейськими колегами працює над можливістю збільшення цього обсягу.