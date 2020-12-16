З 19 грудня 2020 року в Національному художньому музеї України триватиме виставка "Помічник, супутник, друг", яка представить розмаїття підходів до зображення тварин в українському мистецтві XIX – початку ХХ століть.

Цікаво, що попри багату фауну України, анімалістичний жанр в чистому вигляді в українському малярстві ХІХ століття був малорозвиненим. Послідовно у ньому працювали лічені митці – баталіст Микола Самокиш, який надавав перевагу зображенню коней, пейзажист Сергій Світославський, до краєвидів якого потрапили зображення більшості свійських тварин України та Середньої Азії, і нарешті своєрідний майстер і дивакуватий чоловік, який мешкав у Києві 1880-х років та називав себе “Рафаелем котів” – Валер’ян Яблочкін.

Малярі, які звертались до зображення представників фауни, зазвичай вводили їх як частину композицій з побутової чи історичної тематики.

Твори, представлені на виставці “Помічник, супутник, друг”, правдиво передають ставлення до тварин у ХІХ – на початку ХХ ст., розкривають тодішній взаємозв’язок між людиною та твариною. Виставковий проект охопить образотворчу й етичну проблематику, завдяки популярним і маловідомим творам з колекції NAMU глядачі зможуть зосередитись на різних аспектах стосунків людини й тварини, та задуматись над тим, як ці стосунки змінилися з плином часу.

В експозиції, що розгортатиметься як в залах музею, так і на віртуальній платформі, будуть представлені роботи Олександра Мурашка, Всеволода Максимовича, Киріака Костанді, Миколи Самокиша, Валер’яна Яблочкіна, Сергія Світославського, Сергія Васильківського та інших.

Партнер виставки – Київський зоологічний парк загальнодержавного значення.

Виставка триватиме до 28 березня 2021 року.

Кураторка виставки: Леся Толстова, заступниця генерального директора з наукової роботи Національного художнього музею України.

Керівниця робочої групи: Олена Кашуба-Вольвач, завідувачка відділу мистецтва кінця ХІХ – початку ХХ століття Національного художнього музею України.

Партнери від Київського зоопарку: Сергій Харьков, заступник генерального директора; Валентина Кардонова, начальник інформаційно-просвітницького відділу; Ольга Баратинська, начальниця відділу PR та роботи зі ЗМІ.

Відкриття виставки у нас розпочнеться 18.12.2020 о 16:00 і проходитиме у закритому форматі (лише для медіа і партнерів).

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