Про це повідомив міський очільник Віталій Кличко.
Буде заборонено:
- Робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);
- Робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);
- Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м кв. на 1 особу);
- Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);
- Присутність глядачів на спортивних змаганнях (останнє стосується також і сьогоднішнього великого футбольного матчу, що відбудеться в Києві).
Також:
- Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на виніс;
- Працюватимуть – за дотримання суворих норм та без роботи кафе – автозаправні станції;
- Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Як і фітнес та спортивні зали – але без групових занять;
- Працюватимуть дитячі садочки. Школи після канікул повернуться до навчання – але дистанційно;
- Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу;
- Приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Окрім підприємств критичної інфраструктури.
Громадський транспорт Києва працюватиме в звичному режимі. З дотриманням суворих норм перевезення пасажирів. Із заповненістю місць для сидіння на 50%.
Ці обмеження будуть діяти три тижні – до 9 квітня включно.
- Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вважає, що зараз немає необхідності запроваджувати загальнонаціональний локдаун (жорсткий карантин) через ситуацію з коронавірусом COVID-19.