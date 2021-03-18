Про це повідомив міський очільник Віталій Кличко.

Буде заборонено:

  • Робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);
  • Робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);
  • Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м кв. на 1 особу);
  • Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);
  • Присутність глядачів на спортивних змаганнях (останнє стосується також і сьогоднішнього великого футбольного матчу, що відбудеться в Києві).

Також:

  • Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на виніс;
  • Працюватимуть – за дотримання суворих норм та без роботи кафе – автозаправні станції;
  • Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Як і фітнес та спортивні зали – але без групових занять;
  • Працюватимуть дитячі садочки. Школи після канікул повернуться до навчання – але дистанційно;
  • Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу;
  • Приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Окрім підприємств критичної інфраструктури.

Громадський транспорт Києва працюватиме в звичному режимі. З дотриманням суворих норм перевезення пасажирів. Із заповненістю місць для сидіння на 50%.

Ці обмеження будуть діяти три тижні – до 9 квітня включно.