Про це пише Financial Times.
Так, євро впало на 0,4% до 0,99 долара.
На тлі здешевшання також падають акції європейських індексів. Так, індекс Stoxx 600 втратив 1,2%, а німецька Dax упала на 1,7%.
Падіння відбулося на тлі подорожчання базової потужності у Німеччині, чий показник вважається еталонним, до рекорду у 603 євро за МВт-год.
Своєю чергою, інвестори схвильовані стрімким зростанням цін на енергоносії, що призведе до зниження ділової активності у Європі.
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“Уряди починають розподіляти вищі витрати на енергію між споживачами, і бізнесу доведеться почати повільно скорочувати виробництво. Водночас логістичні лінії страждають від відсутності транспортних можливостей в умовах низького рівня води на річці Рейн”, – зауважив Джордан Рочестер з японського банку Nomura.
- Економіка в країнах єврозони у другому кварталі зросла не так значно, як очікувалося. З квітня по червень 2022 року сукупний ВВП зріс у порівнянні з першим кварталом лише на 0,6%. Раніше зростання передбачали на рівні 0,7%.
- Раніше курс євро впав до 20-річного мінімуму відносно долара. Побоювання щодо європейської економіки сильно тиснули на валюту. Це було ознакою відновлення економічних тривог у всьому світі, які також відбилися на коливанні бірж і різкому падінні цін на нафту.
- Динаміка зростання споживчих цін у США різко посилилась. За підсумками червня ціни зросли на 9,1% у річному визначенні, що є найбільшим зростанням із грудня 1981 року.