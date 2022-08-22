У серпні курс євро вдруге з 2002 року опустився нижче за долар. У липні долар та євро зрівнялися вперше за 20 років.

Про це пише Financial Times.

Так, євро впало на 0,4% до 0,99 долара.

На тлі здешевшання також падають акції європейських індексів. Так, індекс Stoxx 600 втратив 1,2%, а німецька Dax упала на 1,7%.

Падіння відбулося на тлі подорожчання базової потужності у Німеччині, чий показник вважається еталонним, до рекорду у 603 євро за МВт-год.

Своєю чергою, інвестори схвильовані стрімким зростанням цін на енергоносії, що призведе до зниження ділової активності у Європі.

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“Уряди починають розподіляти вищі витрати на енергію між споживачами, і бізнесу доведеться почати повільно скорочувати виробництво. Водночас логістичні лінії страждають від відсутності транспортних можливостей в умовах низького рівня води на річці Рейн”, – зауважив Джордан Рочестер з японського банку Nomura.