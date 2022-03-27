Виконавчий директор Bellingcat Христо Грозєв розповів, що РФ з 2014 року витратила мільярди доларів на мережу проросійських політиків та лідерів думок в Україні, натомість "їх кинули на гроші".

Про це Христо Грозєв повідомив у проєкті “Продовження слідує”.

“Йдеться про мільярди доларів, а не рублів. Було витрачено з 14-го року до сьогодні. Це було 150-160 високооплачуваних офіцерів ФСБ. Кожен з них мав необмежений бюджет, щоб вербувати українців будь-якого рівня”, – зазначив журналіст-розслідувач.

Водночас наявна агентура не спрацювала і склалася ситуація, коли навіть українські агенти, які брали гроші кинули їх “кинули”.

У листопаді 2021 минулого року президент Володимир Зеленський зазначив, що володіє інформацією про підготовку державного перевороту в Україні за участю “представників РФ”.