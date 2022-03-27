Про це Христо Грозєв повідомив у проєкті “Продовження слідує”.
“Йдеться про мільярди доларів, а не рублів. Було витрачено з 14-го року до сьогодні. Це було 150-160 високооплачуваних офіцерів ФСБ. Кожен з них мав необмежений бюджет, щоб вербувати українців будь-якого рівня”, – зазначив журналіст-розслідувач.
Водночас наявна агентура не спрацювала і склалася ситуація, коли навіть українські агенти, які брали гроші кинули їх “кинули”.
У листопаді 2021 минулого року президент Володимир Зеленський зазначив, що володіє інформацією про підготовку державного перевороту в Україні за участю “представників РФ”.
- Нагадаємо, виконавчий директор Bellingcat Христо Грозєв вважає, що оточення Путіна боїться розповідати йому про те, як насправді відбувається “спецоперація” РФ в Україні.
- Українська розвідка припустила, що президент країни-агресора Путін може спробувати нав’язати Києву так званий корейський сценарій. Зміна тактики пов’язана із провалом плану щодо захоплення влади.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що війська РФ роблять усе, аби українці уникали російської мови. Він заявив, що така ситуація штучно створена окупантами.