Високопосадовець адміністрації Байдена, посилаючись на дані розвідувальної спільноти США, заявив, що з 2014 року РФ таємно перерахувала понад 300 мільйонів доларів іноземним політичним партіям по всьому світу.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

РФ таємно перерахувала понад 300 мільйонів доларів і планувала таємно перевести ще щонайменше сотні мільйонів іноземним політичним партіям, офіційним особам і політикам у більш ніж двох десятках країн і на чотирьох континентах.

За словами посадовця, РФ мотивована “спробою отримати переваги від конкретних політичних партій і підірвати демократію в усіх цих країнах”.

Так, рівень секретності доповіді розвідувальної спільноти США був навмисно знижений, щоб інформацією з нього можна було ділитися з союзниками у всьому світі та оприлюднити її громадськості.

США поділилися висновками, а також кроками, які можна вжити для протидії цій загрозі, з країнами, запрошеними на Саміт за демократію, який відбудеться в грудні. США також інформують країни, які постраждали.

Адміністрація Байдена сподівається, що оприлюднення такої інформації підвищить обізнаність усього світу про тіньове фінансування РФ політиків і спонукає інші країни передавати США власну інформацію про операції РФ.

Високопосадовець зауважив, що РФ та партії, які вона підтримує, також ставляться “до відома”, оскільки ця інформація стала публічною.

Адміністрація Байдена вважає важливим визнати, що російське втручання є не лише явним викликом для США.

Глобальне втручання РФ було задокументовано в деяких випадках, зокрема в Боснії, Чорногорії та Албанії. Водночас держсекретар Ентоні Блінкен зауважив, що перевірка розвідувального співтовариства США включала російське втручання у більш ніж два десятки країн.

Блінкен детально описав методи втручання РФ, включно з розкішними подарунками, готівкою або криптовалютою, переміщенням коштів через підставні компанії та аналітичні центри, а також використання рахунків і ресурсів російського посольства.