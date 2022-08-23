Після того, як РФ анексувала Крим у 2014 році й до повномасштабного вторгнення Росії в Україну експортні агентства й державні банки Німеччини, Франції, а також Італії надали російським енергетичним проєктам гарантій на суму понад 13 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними неурядової Глобальної ради зі стратегічних комунікацій, протягом 2014-2021 років так звані експортно-кредитні агентства трьох згаданих країн надали російським енергетичним проєктам фінансових гарантій на суму майже 13 мільярдів доларів.

Ці проєкти пов’язані з російськими олігархами, які перебувають під санкціями ЄС – зокрема другою найбагатшою людиною Росії Леонідом Міхельсоном та наближеним до Володимира Путіна Геннадієм Тімченком.

Німеччина та Італія надали чотири мільярди доларів гарантій найбільшому у Росії заводу з перероблювання природного газу, який належить “Газпрому”. Варто зауважити, що його виконавчий директор знаходиться під санкціями ЄС із 2018 року.

Bloomberg пише, що більшість експортно-кредитних агентств працюють без належного нагляду з боку громадськості, адже надають фінгарантії національним компаніям, які діють у закордонних регіонах із високим рівнем ризику. Водночас в США заборонено своїм експортно-кредитним агентствам співпрацювати з РФ після анексії нею Криму, тоді як держави Європи лише тимчасово зупинили співпрацю.

Принаймні два російські проєкти в енергетичній сфері, які отримали європейську фінансову підтримку, допомогли РФ переорієнтувати свій експорт до Азії на тлі економічних санкцій після повномасштабної агресії в Україні.