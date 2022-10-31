Про це повідомляє пресслужба відомства.
Так, з 2015 року РФ проводить на українському півострові вже 16-ту призовну кампанію. Протягом цього часу російська окупаційна адміністрація в АР Крим та м.Севастополь незаконно примусила до військової служби близько 36 тисяч українців.
Під призовом, в Криму триває мобілізаційна кампанія, характер та методи якої свідчать про прагнення російського військово-політичного керівництва скоротити чисельність українців та кримських татар на півострові як категорії осіб, яка здійснює найбільший спротив російській окупації, наголосили у пресслужбі.
Там зауважили, що РФ грубо порушує свої міжнародно-правові зобов’язання, зокрема й у межах Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Згідно з міжнародним гуманітарним правом державі-окупанту забороняється примушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних або допоміжних силах, так само, як і забороняється чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії.
В українському відомстві закликали міжнародну спільноту рішуче засудити незаконний осінній призов та мобілізаційну кампанію РФ серед громадян України на тимчасово окупованих територіях та посилити санкційний тиск на Москву.
“Критично важливо також продовжувати надавати військову, політичну, фінансову та гуманітарну допомогу Україні, аби швидше покласти край злочинам РФ та забезпечити повну деокупацію усіх тимчасово окупованих українських територій”, – йдеться у повідомленні.
- У 2020 році посольство Сполучених Штатів Америки в Україні засудило призов на військову службу РФ в тимчасово анексованому Криму.
- У 2021 році федеральна служба з нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнадзор) вимагала від інтернет-видання “Букви” видалити новину про “військовий призов” в окупованому РФ Криму.
- Тисячі резервістів, мобілізованих РФ у жовтні, отримали застарілу зброю, боєприпаси до якої доведеться окремо постачати, що ускладнить і так проблемну логістичну систему країни-агресеора.