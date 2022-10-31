У Міністерстві закордонних справ України рішуче засудили намір РФ розпочати 1 листопада на тимчасово окупованих територіях України осінній призов до лав російських збройних сил, зауваживши, що так країна-агресорка намагається втілити політику повзучої анексії, яку також застосовує в Криму.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Так, з 2015 року РФ проводить на українському півострові вже 16-ту призовну кампанію. Протягом цього часу російська окупаційна адміністрація в АР Крим та м.Севастополь незаконно примусила до військової служби близько 36 тисяч українців.

Під призовом, в Криму триває мобілізаційна кампанія, характер та методи якої свідчать про прагнення російського військово-політичного керівництва скоротити чисельність українців та кримських татар на півострові як категорії осіб, яка здійснює найбільший спротив російській окупації, наголосили у пресслужбі.

Там зауважили, що РФ грубо порушує свої міжнародно-правові зобов’язання, зокрема й у межах Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Згідно з міжнародним гуманітарним правом державі-окупанту забороняється примушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних або допоміжних силах, так само, як і забороняється чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії.

В українському відомстві закликали міжнародну спільноту рішуче засудити незаконний осінній призов та мобілізаційну кампанію РФ серед громадян України на тимчасово окупованих територіях та посилити санкційний тиск на Москву.